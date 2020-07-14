شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأعلى له في خمسة أسابيع أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السابعة في عشرة جلسات من الأعلى له منذ التاسع من حزيران/يونيو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 107.23 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.29 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.12، بينما حقق الأعلى له عند 107.37.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 8.4% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر أيار/مايو والتوقعات عند 8.4% ومقابل تراجع 9.8% في نيسان/أبريل الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 26.3% مقابل 25.9%، وعكست قراءة معدل استغلال الطاقة تقلص التراجع إلى 11.6% مقابل 13.3%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تظهر نمو 0.5% مقابل انكماش 0.1% في أيار/مايو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.1% مقابل انكماش 0.1%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.1%، كما قد تظهر القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.2%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد حيال توقعات السياسة الاقتصادية والنقدية في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 12.77 مليون ولقي 566,654 شخص مصرعهم في 216 دولة.