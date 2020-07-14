شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 79554 حاوية بمحطتى الدخيلة والإسكندرية خلال يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت محطة حاويات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات فى كل من الإسكندرية والدخيلة نحو 78 سفينة حاويات خلال يونيو الماضى بإجمالى حاويات بلغت 79554 حاوية منها 79358 حاوية تجارة خارجية و196 حاوية ترانزيت، مقارنة باستقبال 76 سفينة خلال شهر مايو الماضى سفينة، بإجمالى حاويات بلغت 82267 حاوية منها . 46 حاوية ترانزيت.

وبحسب ما كشفته شركة الاسكندرية لتداول الحاويات، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام على موقعها الرسمى، فقد تصدر الخط الملاحى MSCالسفن خلال شهر يونيو الماضى بـ21 سفينة تضم 26700حاوية.

يليه الخط الملاحى HPL بـ 5 سفن تضم 8664 حاوية، وفى المركز الثالث جاء الخط الملاحى CMA،بعدد 7 سفن تضم 6716 حاوية.

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يشار انه بحسب البيانات الرسمية لحركة تداول الحاويات بمحطتى حاويات شركة الإسكندرية، لتداول الحاويات التابعة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات فأن حركة تداول الحاويات تراجعت بنحو 60.135 ألف حاوية بنهاية العام المالى المنتهى 2019-2020 مقارنة بالعام المالى 2019-2018.

و‏أظهرت إحصاءات الشركة خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، أنه تم تداول 914.002 ألف حاوية، مقارنة بتداول 974.137 حاوية فى الفترة من 1 يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2019.