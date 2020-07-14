شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر المتوسط المتحرك – تحليل - 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك محاولات إيجابية ليختبر المتوسط المتحرك 50 مجدداً، والذي يشكّل ضغط سلبي مستمر أمام السعر، ليبقي على الاتجاه الهابط قائماً حتى الآن، بانتظار التوجه نحو 0.9351 مبدئياً.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.9456 والثبات فوقه، مع التذكير بأن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.9275 كمحطة تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9340 والمقاومة 0.9460

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط