شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يبدأ بإيجابية – تحليل - 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات يوم أمس بإيجابية ملحوظة، ويبدأ اليوم بمزيد من الارتفاع ليحاول اختراق مستوى 1.3612، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق بإغلاق يومي فوق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تبدأ عند 1.3700 وتمتد إلى 1.3813.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكّد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 1.3612، مع الإشارة إلى أن التماسك دونه سيدفع السعر للانخفاض من جديد والتوجه نحو أهدافنا السلبية التي تتواجد عند 1.3500 ثم 1.3362.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3530 والمقاومة 1.3700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي