أمين عام أوبك يرى أن سوق النفط تقترب من التوازن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - منظمة أوبك

قال الأمين العام لأوبك اليوم الاثنين إن سوق النفط تقترب من الوصول إلى التوازن بفضل ارتفاع تدريجي لطلب على النفط في الوقت الذي تخفف فيه الدول إجراءات الإغلاق وتخفيضات غير مسبوقة للإمدادات من أوبك وحلفائها.

وقال أمين عام أوبك محمد باركيندو خلال عرض بُث عن بعد "اتجاهات العرض والطلب هذه تساعد في تقريبنا خطوة بخطوة نحو تحقيق سوق متوازنة".