شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جبل عمر (4250) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك وسط تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.74% بما يعادل 0.42 نقطة، ولكن نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بها، مما قد يكبح من جماح المزيد من المكاسب للسهم بتداولاته القادمة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 24.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 26.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.52 ومستوى المقاومة 25.50.