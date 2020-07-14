شكرا لقرائتكم خبر عن باعظيم يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم باعظيم (4051) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.39% بما يعادل -0.20 نقطة، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بذلك اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على مهاجمة مستوى المقاومة 52.70.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 52.70، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 57.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 48.90 ومستوى المقاومة 53.90.