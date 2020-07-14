شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الطاقة (ENERGYH) يخسر مكاسب الأحد -تحليل صباحي- 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 21٫60 فلس، وذلك على خلفية اقترابه من خط الاتجاه الهابط طويل الأجل، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات قد تصل الى 19 فلس كمستوى أول ثم 14 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 25 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 20.8 بينما مستوى المقاومة هو 23.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط