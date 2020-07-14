«أراضي دبي» تعالج الأضرار العقارية الناجمة عن «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: إيهاب عطا



أصدر مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، برئاسة القاضي عبد القادر موسى، القرار رقم 5 لسنة 2020 بتشكيل لجان قضائية لفض المنازعات المتعلقة بفسخ العقود وإنقاص القيمة الإيجارية، فيما يؤكد حرص الجهات المعنية على التيسير على المتقاضين وإحساسها بالمعاناة وإدراكها ألأضرار الناجمة عن كورونا بما يتطلب سرعة الفصل في تلك المنازعات.

كانت ”الخليج 365” نشرت في عددها الصادر بتاريخ الأول من يونيو 2020، تحقيقاً حول مطالب عدد من القانونيين والمحامين، بتشكيل لجان فض منازعات للفصل في القضايا التي تنشأ بسبب انتشار فيروس كورونا، ورحب عدد من القانونيين والمحامين الذين كانوا قد طالبوا بتشكيل تلك اللجان بالقرار:



قرار حكيم

قال الدكتور حبيب الملا، المحامي، إن المطالبة بضرورة وجود لجان لفض المنازعات الناشئة عن كورونا، نتجت عن أوضاع معقدة بسبب انتشار الفيروس ما أوجب سرعة الفصل فيها، وجاءت الاستجابة الفورية واستشعار اللحظات الحرجة التي يمر بها العالم ومن ثم الدولة، بصدور قرار تشكيل لجان لنظر المنازعات الإيجارية، وهو قرار حكيم في لحظات فاصلة، حيث إنه يخرج القضايا المتعلقة بفسخ عقود الإيجار وإنقاص القيمة الإيجارية من الدورة العادية للمحاكم، إلى لجان خاصة متخصصة في هذه الأمور لا تنظر قضايا أخرى، وهذا بدوره يزيد من سرعة الفصل في القضايا، كما أنه يجنبنا إطالة أمد التقاضي الذي يكون أحياناً بسبب تراكم القضايا وكثرتها في المحاكم.

والقضايا الإيجارية تستدعي سرعة الفصل، فمثلاً شخص تم تخفيض راتبه ويترتب على ذلك عجزه عن سداد الإيجار المنصوص عليه في العقد، ما قد يستدعي مطالبته بالخروج من العقد أو مطالبته بتخفيض قيمة العقد والإيجار، كذلك شركة تمر بظروف صعبة بسبب كورونا، هي أيضاً قد تجبرها على ترك مقرها ومكتبها بسبب عجزها عن سداد الإيجار أو ترغب في الانتقال إلى إيجار أقل فتطلب خفض قيمة العقد، وهذه الأمور وغيرها تستدعي سرعة الفصل ولا تتحمل التأخير، وأتمنى من هذه اللجان المشكلة أن تطبق قواعد الإنصاف أيضاً بجانب تطبيق النصوص القانونية، وليس فقط نصوص القانون الحرفية، لأن هناك حالات يصعب الاستناد والحكم فيها لنص القانون، وإنما يستلزم فيها أخذ الجوانب الإنسانية بعين الاعتبار قبل أن يصدر القاضي قراره.



تعامل مرن



وأشاد عبد الله كلداري، المحامي، بالاستجابة لمطالب المحامين ووصفها بالسريعة، حيث إن أزمة كورونا أوجدت أوضاعاً غاية في التعقيد ما استلزم تعاملاً مرناً من قبل الجهات المختصة مع هذا النوع من النزاعات، فتم تشكيل اللجنة للحد من إطالة مدة نظر القضايا المحتمل، في ظل أوضاع لا تحتمل التأخير في رد الحقوق إلى أصحابها، وكذلك الخروج من هذه النزاعات بحلول ترضي جيع الأطراف وتتلمس الظرف الإنساني الذي نمر به، في نفس الوقت الذي تطبق فيه نصوص القانون الجامدة، وهو ما كانت المطالبة بسببه، حيث إن نصوص القانون قد لا تعطي للقاضي مساحة وحرية في التصرف وأخذ القرار المناسب، لأنها تعالج القضايا في الظروف الطبيعية وليست الاستثنائية كتلك التي نمر بها، ما يرسخ مبدأ العدالة الناجزة التي يسعى القضاء الإماراتي دائماً إلى تحقيقها.



مواكبة الأحداث



من جانبه أشار الدكتور محمد بن حماد، المحامي، إلى أن صدور القرار لمواكبة أزمة كورونا وما نتج عنها من نزاعات، يواكب الأحداث الجارية ويعالج ما يطرأ من مستجدات بحزم من القوانين أو القرارات، وليس بجديد على متخذي القرار في حكومتنا الرشيدة، التي دائماً ما تحرص على الإصغاء لما يجول في نفوس كافة أطياف المجتمع وهو ما يعكس مدى القرب والتعمق في قلب كافة فئاته، فالقرار يمثل مساندة للسوق العقارية في ظل الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم، كونه يأتي في مجال الحرص على مصلحة المستأجر والمؤجر على حد سواء، وهو ما يجعل تأثير الأزمة محدوداً على السوق العقارية.



الوعي القانوني

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وفي ذات السياق، نوه عبد الله آل ناصر، المحامي، بالقرار قائلا إنه لم يستغرب أبداً صدوره بتلك السرعة، لأن الأجهزة الإدارية والقضائية في الدولة عموماً ودبي خصوصاً، عودتنا دائماً أن تشرك جميع فئات المجتمع من قانونيين وإعلاميين وغيرهم في صنع القرارات التي تخدم الدولة، والقرار لا يشكل أي استثناء من تلك القاعدة، فتشكيل لجان إيجارية ابتدائية واستئنافية متخصصة في النزاعات بين المستأجرين والمؤجرين والناشئة عن جائحة كورونا يبلور الوعي القانوني والواقعي في تقدير زخم هذه الجائحة والخروج منها بحلول مناسبة، إذ لا شك أن منظومة الإيجار تتغلغل في الاقتصاديات الدقيقة للدولة، آملا أن تحقق هذه اللجان غايتين بالتوازي، هما المصلحة الخاصة للأفراد والمصلحة العامة للدولة والإمارة من جهة، وسرعة اتخاذ القرارات من جهة أخرى، والتي ترضي جميع الأطراف دون أن تغلب حق طرف على طرف، بل تقوم بطرح الحلول الواقعية التي توازن كافة المصالح .



نظرة إنسانية



وأثنى مصعب النقبي، المحامي، على القرار ووصفه بالموفق، مؤكداً أنه لم يصدر من العبث ولكن من باب الحرص على مصلحة المؤجر والمستأجر معاً، ففي الأوضاع الراهنة كان هناك نشاطات تم إغلاقها للحد من آثار كورونا فتضرر الطرفان، وضعفت قدرات الأفراد والشركات، فلا يستطيع أصحاب العقارات إخلاء أو طرد المستأجرين سواء أفراد أو شركات، ومن جهة أخرى المستأجر مغلوب على أمره ويجب النظر إلى وضعه بنظرة إنسانية نظراً لفقده مصدر الدخل في أحوال كثيرة، ومن ثم يأتي دور اللجنة التي ستنظر تلك النزاعات بالأخذ بالظروف الإنسانية بجانب نصوص القانون، وبذلك يمكن التوصل لحلول وسط .



خطوة جيدة



علي الزرعوني، المحامي قال: الجميع اتفقوا على مدى صعوبة الفترة الحالية ومدى تأثير الجائحة على الاقتصاديات العالمية ومنها اقتصاد الدولة التي هي جزء من المنظومة الاقتصادية العالمية، والكل أجمعوا على أن هذه الجائحة لا مثيل لها من قبل، ونادوا بضرورة إطلاق مبادرات للحد من تأثيرها واحتواء آثارها على المستهلكين والتجار والاقتصاد بشكل عام، ومن ذلك ضرورة سرعة اتخاذ الخطوات الكفيلة للحد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد، وهذا ما نادينا به سابقاً من ضرورة إنشاء لجان قضائية متخصصة لمعالجة تلك التأثيرات على كافة القطاعات، فكانت مبادرة مركز فض المنازعات الإيجارية الذي كان من أوائل المبادرين بتخصيص لجان قضائية لنظر المنازعات المتعلقة بفسخ العقود وإنقاص القيمة الإيجارية، وهي خطوة جيدة على الطريق وفي هذا الخصوص يستحقون الشكر عليها، إذ تدل على مدى قراءتهم الصحيحة للسوق العقاري في الدولة وتأثيرات الجائحة على قطاع العقارات بأنواعه السكني أو التجاري سواء على المستأجرين أو الملّاك، وننتظر أن تسارع باقي الجهات بتشكيل مثل هذه اللجان المتخصصة لكل القطاعات الاقتصادية في الإمارات.



تشكيل ثلاث لجان



ينص القرار 5 لسنة 2020 على تشكيل لجنتين ابتدائيتين لنظر الدعاوى الإيجارية المقامة بطلب فسخ عقد الإيجار أو إنقاص القيمة الإيجارية سواء كانت أصلية أو متقابلة أو بطلب عارض.

كما ينص على تشكيل لجنة استئنافية لنظر الطعون على الأحكام والقرارات الصادرة عن اللجنتين.