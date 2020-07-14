شكرا لقرائتكم خبر عن شركة النفط الفنزويلية تستأنف إنتاج البنزين فى مصفاة كاردون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال م شركة النفط الفنزويلية تستأنف إنتاج البنزين فى مصفاة كاردونصدران مطلعان إن شركةالنفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بتروليوس دى فنزويلا) استأنفت إنتاج البنزين فى مصفاتها كاردون البالغ طاقتها 310 آلاف برميل يوميا، بينما يعانى البلد العضو بمنظمة أوبك نقصا فى الوقود.
وكانت وحدة بالمصفاة أساسية لإنتاج البنزين قد أوقفت النشاط الأسبوع الماضى عقب حريق فى المنشأة جرى احتواؤه بسرعة.
وقال المصدران إن المصفاة استأنفت الإنتاج فى الأيام التالية للحادث وتنتج الآن حوالى 30 ألف برميل يوميا من البنزين.
ولم ترد بتروليوس دى فنزويلا حتى الآن على طلب للتعقيب.
وكاردون هى المصفاة الوحيدة التى تنتج حاليا البنزين فى فنزويلا التى توقفت معظم شبكتها للتكرير البالغ طاقتها 1.3 مليون برميل يوميا بعد سنوات من نقص فى الاستثمار وغياب الصيانة. وتخنق عقوبات أمريكية على الشركة أيضا معظم واردات البنزين.
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