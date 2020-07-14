شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تسجل أعلى إغلاق منذ سبتمبر عام 2016 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الإثنين وسجلت أعلى مستوى لها في نحو أربع سنوات، وذلك وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والقلق من أزمة كورونا مما دفع المستثمرين نحو المعادن النفيسة كملاذ آمن.



وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 12.5 مليون حالة فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز 570 ألف شخص.

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وفي الولايات المتحدة وحدها، تجاوز عدد الإصابات بالفيروس التاجي ثلاثة ملايين حالة وهو ما يثير القلق من عودة قيود الإغلاق.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.4 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 96.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 96.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 3.9% إلى 19.788 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول عام 2016، وبلغ المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 19.81 دولار وأقل سعر عند 19.08 دولار.