السعودية تقفز 40 مركزاً في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت المملكة العربية السعودية 40 مركزاً في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، وهو مؤشر تصدره الأمم المتحدة لقياس تطورالحكومة الإكترونية للدول الأعضاء وعددهم 193 دولة.
وحسب المؤشر جاءت مدينة الرياض في المركز العاشر على مستوى العالم، وذلك ضمن مؤشر التقنية الفرعي للخدمات الإلكترونية، وذلك وفقا لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية.
وقفزت المملكة 15 مركزاً في مؤشر القدرات ورأس المال البشري، لتصل إلى المركز 35 عالمياً.
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