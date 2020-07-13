شكرا لقرائتكم خبر عن جازادكو توقع اتفاقية تأسيس شركة جديدة في قطاع الاستزراع المائي مع آخرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" عن موافقتها على توقيع اتفاقية تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مع شركة أسماك تبوك وشركة ثروات البحار وشركة مزارع الشرق للاستزراع المائي وفقاً لنظام الشركات السعودي تعمل في قطاع الاستزراع المائي تحت مسمى شركة الاستزراع المائي المتقدمة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنه قد تم الاتفاق بأن يكون رأس مال الشركة 100 ألف ريال.

وأشار البيان إلى أن حصة شركة جازان للطاقة والتنمية قد تم تعديلها إلى 25% من الشركة الجديدة، وتدفع من موردها الذاتية بدون نقل أي أصول.

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هذا ويهدف أطراف الاتفاقية بعد تأسيس الشركة، إلى الاندماج في كيان واحد حسب التقييم الذي سوف يتم الاتفاق عليه، بالإضافة للتفاوض مع مستثمرين (محلي أو أجنبي) ودراسة فرص الحصول على تمويل من صناديق التنمية الحكومية أو أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها للتعاون والتقدم في خطة الاندماج.

وتتوقع جازان للطاقة أن تُسهم الشركة الجديدة في تحقيق مستهدفات "رؤية 2030" في قطاع الاستزراع المائي، ومشاركة موارد البحر الأحمر مع المستهلكين في جميع أنحاء العالم تحقيقاً لأهداف الأمن الغذائي في المملكة، وذلك من خلال أنظمة الإنتاج المبتكرة والمستدامة، لتصبح شركة رائدة عالمياً في مجالات استزراع الأسماك والروبيان عبر تشغيل مزارع متكاملة وفق أحدث الأنظمة والتقنيات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 523.6 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 5.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى نمو المبيعات بنسبة 36% بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة هيكلة قطاعات الشركة مما كان له أثر في رفع كفاءة الأداء.