شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي ليستأنف مساره الرئيسي الصاعد، مقترباً من هدفنا المنتظر عند 1.1420، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيمد مكاسب الزوج على المدى القصير، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1.1270 والثبات دونه.

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