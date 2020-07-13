شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يقفز إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين مسجلة أعلى مستوى لها منذ 25 شهراً في التعاملات الآسيوية بشنغهاي، في حين سجل المعدن الصناعي أعلى مستوى في 24 شهراً في تعاملات لندن.



يأتي ذلك في ظل استمرار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات من النحاس في تشيلي الي تعد أكبر منتج لهذا المعدن على مستوى العالم.



وتعاني تشيلي من مشاكل في الإنتاج والتعدين بعدة مناجم في البلاد نتيجة تصاعد أزمة فيروس كورونا بالإضافة إلى إضراب محتحمل لعمال أحد المناجم.

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كان النحاس قد ارتفع في تعاملات شنغهاي بنسبة 6% إلى 53.520 ألف يوان للطن (7642.6 دولار)، وهو المستوى الأعلى منذ منتصف يونيو/حزيران عام 2018.



كما اررتفعت عقود المعدن الصناعي تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن بنسبة 3.3% إلى 6622.5 دولار للطن، وهو المستوى الأعلى منذ الثالث من يوليو/تموز عام 2018.



وعلى صعيد التعاملات في البورصة الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.2% إلى 2.96 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.99 دولار وأقل سعر عند 2.90 دولار.