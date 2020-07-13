شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبدأ بالتعافي - تحليل - 13-7-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق الزوج انخفاضاً واضحاً في الجلسات الماضية لكنه ارتد صعوداً من مناطق قرب 120.00، ليشير إلى توجه السعر إلى استعادة الاتجاه الصاعد، ونتوقع زيارة مناطق 121.70 مبدئياً.
وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 55، مع الإشارة إلى أن تخطي المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 122.40 كهدف تالي، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق 120.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.40 و 122.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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