شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يبدأ بالارتفاع -تحليل - 13-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ الزوج بالارتفاع اليوم بعد الانخفاض الذي شهده يوم الجمعة الماضي، ليتحرك فوق المتوسط المتحرك 55، مما يدعم استمرار الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، حيث تمكن من تحقيق هدفنا الأول عند 135.20 وننتظر مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 136.65.

القناة الصاعدة تدعم تحقيق مزيد من الارتفاع على المدى القصير والمتوسط، مع الإشارة إلى أهمية استقرار السعر فوق 133.15 لاستمرار الاتجاه الصاعد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 134.50 و 136.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد