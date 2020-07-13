شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجلف (GPI) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره خلال تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 15٫50 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 17 فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 14 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17 فلس

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 15.3 بينما مستوى المقاومة هو 15.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط