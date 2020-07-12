شكرا لقرائتكم خبر عن أليانز للتأمين تُعلن تغطية المرحلة الثانية لاكتتاب حقوق الأولوية بنسبة 538.8% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، حيث بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 538.78%.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إلى أن عدد الأسهم المباعة بلغ 2.5 مليون سهم، بإجمالي عائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها، يبلغ 36.741 مليون ريال.

وبحسب البيان، يبلغ متوسط سعر البيع للأسهم المباعة 14.721 ريال للسهم الواحد، علماً بأن صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم هي 11.783 مليون ريال.

هذا ومن المُقرر أن يتم إيداع الأسهم في حسابات المساهمين اعتباراً من يوم الخميس المُقبل الموافق 16 يوليو الجاري.

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وكانت الشركة قد أعلنت، خلال يوليو الجاري، عن نتائج المرحلة الأولى من تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، بنسبة تغطية بلغت 93.76%.

وقالت الشركة، في بيان سابق، إن إجمالي عدد الأسهم المكتتب بالمرحلة الأولى بها من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة بلغ 37.5 مليون سهم من إجمالي عدد 40 مليون سهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، مُسجلة صافي خسائر بلغ 15 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 11.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الأول من العام الجاري إلى الإرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 15.7% (136.3 مليون ريال مقابل 117.8 مليون ريال) قابلها إرتفاع في صافي الإيرادات بنسبة 4.6% (165.6 مليون ريال مقابل 158.3 مليون ريال).