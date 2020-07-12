لماذا أوروبا في وضع أفضل من أمريكا؟

فيرناندو جوليانو*

المشكلة بالنسبة لأوروبا هي أن هذه المخططات باهظة الثمن توفر حوافز «ضارة» للشركات والعمال الذين قد لا يكونون في عجلة من أمرهم للعودة إلى وظائفهم.

بعد الركود الكبير، انتعش الاقتصاد الأمريكي بشكل أسرع وأقوى من منطقة اليورو، ما أثار الشكوك حول فعالية «النموذج الاجتماعي الأوروبي». ومع خروج أوروبا من الموجة الأولى من وباء «كوفيد-19» في حالة أفضل من الولايات المتحدة، ضمن مزيج بين الرفاهية وأنظمة الصحة العامة القوية، يبدو أن الشكوك قد أثيرت مرة أخرى ولكن على الجانب المقابل هذه المرة.

لا تزال الولايات المتحدة تكافح من أجل احتواء تفشي الفيروس في عدة ولايات من تكساس إلى فلوريدا، حيث تعاني أنظمة الرعاية الصحية ويلات المرض. وفشلت الحكومة الفيدرالية في صياغة رسالة موحدة للبلاد، فقد اتخذ حكام الولايات قرارات متضاربة بشأن مدة وصرامة عمليات الإغلاق الخاصة بهم.

على الجانب الآخر من الأطلسي، يبدو الوضع تحت السيطرة في معظم البلدان الأوروبية، من ألمانيا إلى اليونان. حيث تتعامل البلدان مع بؤر محدودة من تفشي الفيروس، ويتم احتواؤها بسرعة من خلال قيود محلية. وقد أعادت الحكومات فتح اقتصاداتها بشكل مطرد، دون التسبب في موجة جديدة من العدوى.

ويبدو أن تضحيات أشهر الإغلاق الماضية تؤتي ثمارها في الوقت الحالي.

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فمن الواضح أن الاقتصاد الأوروبي يتحسن أيضاً، بالرغم من أن منطقة اليورو في منتصف ركود حاد للغاية، وفي ظل توقع المفوضية الأوروبية بأن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للكتلة بنحو 8% في عام 2020. كما ستؤثر الصعوبات في إدارة الوباء في أجزاء أخرى من العالم على الصادرات، وسيشمل التأثير بشكل خاص مجال السياحة. لكن مع ذلك لا يبدو أن المطاعم والمقاهي والمحال التجارية تتجه إلى جولة جماعية جديدة من عمليات الإغلاق. على عكس الطلب المحلي الأمريكي، من المستهلكين والحكومات، يجب أن يستمر في التعافي طالما ظل الوباء تحت السيطرة.

تخفف مؤسسات سوق العمل الأوروبية من حدة الصدمة. فبلدان مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وغيرها، وضعت مخططات سخية بخصوص ذلك، حيث تقوم هذه الحكومات بدعم العمال المتأثرين وصرف الأجور لهم. ويمكن للشركات إبقاء المزيد من الموظفين على كشوف مرتباتهم دون التسبب في دوامة من البطالة وانخفاض الطلب. ومع إعادة تشغيل الاقتصاد، لن تعاني الشركات طويلاً وتتكلف لإعادة توظيف العمال.

ستكمن المشكلة الأكبر بالنسبة لأوروبا في التأكد من أن هذا الدعم لن يكون مدى الحياة للشركات المتهالكة والصناعات الضعيفة أساساً قبل أزمة «كورونا».

تُظهر تجربة أسواق العمل في منطقة اليورو والولايات المتحدة منذ الوباء الفرق بين النهجين. فقد بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 11.1% في يونيو/ حزيران، ارتفاعاً من 3.5% في فبراير/ شباط، وربما كان الرقم الحقيقي أسوأ، كما يرى جيسون فورمان، من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، بأن معدل البطالة الفعلي كان 13% في يونيو. حيث لم تأخذ البيانات في الاعتبار تفاقم الأزمة الطبية في النصف الثاني من يونيو/ حزيران، الأمر الذي دفع عدداً من الولايات إلى عكس خطط إعادة فتحها. بينما ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو بنسبة أقل بكثير 7.4% في مايو/ أيار من 7.2% في فبراير/ شباط.

هذا الاختلاف هو نتيجة استخدام منطقة اليورو سياسة «الإجازات الإلزامية»، التي غطت أكثر من 35 مليون شخص في أكبر خمسة اقتصادات في القارة الأوروبية. ووجد مجموعة من الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي أن برامج دعم الرواتب هذه مع الإجازات المفروضة، تخفف من تأثير الوباء على الدخل المتاح للأسر. وفي غياب هذه المزايا، سينخفض دخل العمال في جميع أنحاء منطقة اليورو بنسبة 22% خلال عمليات الإغلاق. وبفضل تدابير الحكومات الأوروبية، كانت النسبة 7% فقط على الرغم من تباين الدول الأعضاء من حيث الدعم المقدم، حيث تلقى الألمان أكبر قدر من المساعدة.

والمشكلة بالنسبة لأوروبا هي أن هذه المخططات باهظة الثمن توفر حوافز «ضارة» للشركات والعمال الذين قد لا يكونون في عجلة من أمرهم للعودة إلى وظائفهم. سيظل أصحاب العمل بحاجة إلى التكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد بعد كورونا، سواء بتقليص عدد الموظفين ليتناسب مع انخفاض الطلب أو تغيير نماذج أعمالهم. وكلما طالت مدة الإجازة، تأخرت هذه العملية. وينطبق هذا بشكل خاص في دول مثل إيطاليا، التي منعت الشركات من فصل العمال.

يبدو أن خطة «الإجازات» وتجميد سوق الوظائف أمر منطقي وجيد على المدى القصير، لكنها ليست استراتيجية قابلة للتطبيق على المدى الطويل. وعلى الحكومات سن قوانين مصاحبة لهذه الخطط لدعم سوق العمل فور عودة نشاطه، مثل إعادة تدريب أولئك الذين من المحتمل أن يصبحوا عاطلين في المستقبل القريب.

وقد تم تجاهل مجالات الإنفاق هذه سابقاً من قبل حكومات البلدان الأكثر تأثراً بالأزمة، مثل إيطاليا وإسبانيا اللتين قد تكون إعادة فتح اقتصادهما صعبة للغاية في المرحلة الحالية.

تستحق مؤسسات الرعاية الصحية والعمل في منطقة اليورو أن ترفع لها القبعة، وهي التي ساعدت على التغلب على الوباء بشكل أفضل من الولايات المتحدة. ومع ذلك، هي بحاجة فقط إلى التأكد من أن دعمها للقطاعات يذهب في طريقه الصحيح.

* بلومبيرج