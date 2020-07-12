شكرا لقرائتكم خبر عن روّاد أعمال أسسوا كبريات شركات التقنية من خلف الكواليس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عندما تصل شركة التقنية إلى مستوى معيّن من النجاح، فإن أسماء مؤسسيها غالباً ما تصبح مرادفاً للعلامة التجارية التي أسسوها، وهذه هي الحال حقاً مع المؤسسين الذين يعتبرون «وجه» الشركة.

ومع ذلك، نميل إلى نسيان أن ستيف جوبز وترافيس كالانيك وبيل جيتس لم يقوموا بإنشاء شركات «أبل» و«أوبر» و«مايكروسوفت» لوحدهم.

وعلى العكس من ذلك، قد لا تكون هذه الشركات تتمتع بتأثير كبير اليوم لولا المؤسسين المشاركين فيها والذين يعملون خلف الكواليس واختاروا الابتعاد عن دائرة الأضواء بسبب الضغوط الناجمة عن السنوات الأولى من النمو السريع للشركة.

والعديد من هؤلاء الأشخاص انتقلوا لإطلاق مشاريع مبتكرة أخرى بملايين الدولارات، في حين أن آخرين اتجهوا إلى العمل الإنساني.

إليكم في هذا السياق المؤسسون الأقل شهرة الذين ساهموا في إنشاء بعض أكبر شركات التكنولوجيا:

ستيف وزنياك:

لا يحتاج ستيف وزنياك، المعروف أيضاً ب «ووز» إلى مقدمات، ولكن بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية جيدة بتاريخ شركة «أبل»، أسس وزنياك مع ستيف جوبز الشركة في عام 1976. كان وزنياك يعمل في شركة «أتش بي» في ذلك الوقت، وكان يحاول مشاركة تصميم ابتكره لجهاز حاسوب، ولكن عندما رفضت الشركة تصميمه 3 مرات، اقترح عليه ستيف جوبز، الذي كان يعمل هناك خلال فترة الصيف، محاولة بيع التصميم إلى جهة خارجية.

ومع نمو شركة «أبل»، شعر وزنياك أن التركيز على التسويق أعاق عمله في مجال الهندسة، وغادر الشركة في عام 1985، لكنه لا يزال المخترع الوحيد لبراءات اختراع «أبل» المتعددة، بما في ذلك الحواسيب الصغيرة ذات الشاشات المدمجة.

وفي نفس العام الذي ترك فيه شركة «أبل»، حصل وزنياك على شهادة من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وأسس أول شركة لتصنيع أجهزة التحكم القابلة للبرمجة. ومنذ ذلك الحين، أسس وزنياك شركتين أخريين والعديد من المؤسسات غير الربحية بما في ذلك مؤسسة «أليكترونيك فرونتير».

جاريت كامب:

لم يكن الرئيس السابق لأوبر، ترافيس كالانيك، الشخص الوحيد الذي طرح الفكرة الأصلية لشركة خدمات التنقل. حيث قال كالانيك ذات مرة في حدث للشركة في سان فرانسيسكو: «كان جاريت كامب هو الرجل الذي ابتكر فكرة أوبر.. أريد أن أصفق وأعانقه في نفس الوقت». ووصف كامب ما نعرفه حالياً ب «مشاركة الرحلات» ل كالانيك عندما كان مشاركاً في مؤتمر LeWeb في عام 2008، حيث كان كامب يريد إنشاء شركة لخدمات السيارات الفاخرة والمريحة والتي لا تكلف ألف دولار. تحمس كالانيك لهذه الفكرة وأطلق خدمة «أوبر كاب» في وقت لاحق من ذلك العام.

تم إنشاء النموذج الأولي للشركة من قبل كامب، في حين عيّن كالانيك مستشاراً للشركة، ولم يصبح رئيساً تنفيذياً لها حتى عام 2010، عندما حل محل الرئيس التنفيذي السابق ريان جريفز.

جمع كامب ثروة طائلة عندما باع أداة تقييم صفحات الويب «ستامبل أبون» لشركة «أي باي» في عام 2007، كما أنه مستثمر ومؤسس استوديو ناشئ يدعى «أكسبا»، والذي يساعد المؤسسين الجدد على تطوير منتجاتهم، كما أطلق مؤسسة غير ربحية تدعى «كامب كامب». ولا يزال كامب يعمل في مجلس إدارة «أوبر» على الرغم من أنه لا يشارك في الأعمال اليومية للشركة، يشار إلى أنه يستحوذ على حصة بنسبة 5% في الشركة.

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مارك راندولف:

التقى مارك راندولف ب ريد هاستينجز عندما استحوذت شركة «بيور أتريا»، التي كان يديرها هاستينجز، على شركة البرمجيات التي كان يعمل فيها راندولف. عيّن هاستينجز راندولف نائباً لرئيس التسويق في شركته، ولكن بعد فترة وجيزة استحوذت «راشونال سوفتوير» على شركة «بيور أتريا». وخلال الأشهر المقبلة بعد عملية الاستحواذ، كان راندولف وهاستينجز يذهبان للعمل معاً، وكانا يفكران بنشاط لإطلاق مشروع تجاري جديد، وخرجا بفكرة مشروع يشبه شركة «أمازون» التي كانت آنذاك تبيع الكتب، وهي شركة لتأجير الأفلام والأقراص المدمجة وإرسالها عبر البريد. وبعد أن أرسل راندولف قرصاً مدمجاً إلى منزل هاستينجز وتم تسليمه من دون أضرار، استثمرا أموالهما في هذه الفكرة، وتولى راندولف قيادة الشركة.

كان راندولف أول رئيس تنفيذي لشركة «نيتفليكس»، وهو من أطلق عليها هذا الاسم، وساهم بتصميم علامتها التجارية. في عام 1999، تخلى راندولف عن منصب الرئيس التنفيذي، ليتفرغ إلى تطوير المنتجات. بقي راندولف عضواً في مجلس إدارة الشركة حتى عام 2003، بعد عام من طرح الشركة للاكتتاب العام.

رونالد واين:

عندما أسس جوبز ووزنياك شركة «أبل» في عام 1976، رسم رونالد واين الشعار الأول لها ووضع اتفاقية الشراكة التي منحته حصة بنسبة 10% في الشركة. لكن واين، الذي كان يبلغ من العمر 42 عاماً في ذلك الوقت، عمل في الشركة لمدة 12 يوماً فقط، قبل أن يقرر عدم قدرته على مواكبة وتيرة النمو في الشركة، وباع أسهمه في الشركة مقابل 800 دولار، وهو قرار يقول إنه لا يندم عليه. واليوم، ألّف واين كتابين، ويحمل عشرات براءات الاختراع، ويبيع الذهب والقطع النقدية النادرة والطوابع من منزله في ولاية نيفادا، كما عرض مقتنياته في شركة «أبل» للمزاد العلني.

جيم مكيلفي:

عندما تأسست شركة «سكوير» للخدمات المالية في عام 2009، طغى اسم جاك دورسي على جيم مكيلفي، لكن كلا الطرفين كانا يديران تطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول. وقال دورسي ذات مرة: «لقد أطلقنا سكوير لأن جيم مكيلفي لم يستطع ذات مرة بيع أحد منتجاته لأنه لا يقبل عملية الدفع عبر بطاقات الائتمان». شارك مكيلفي مشكلته مع دورسي، وتوصل الاثنان إلى فكرة «سكوير». صمم مكيلفي الأجهزة والقارئ الممغنط، في حين كتب دورسي البرنامج.

واليوم، يعمل مكيلفي في مجلس إدارة «سكوير»، كما أسس شركتي «لانش كود» و«أنفزيبلي» وفقاً لصفحته على موقع «لينكدإن»، في حين ألف كتاب «زخم الابتكار».

بوبي ميرفي:

التقى بوبي ميرفي ب إيفان سبيجل عندما كانا يدرسان في جامعة «ستانفورد». كان ميرفي يدرس العلوم الرياضية والحساب، في حين كان سبيجل يدرس تصميم المنتجات، وعملا معاً لتطوير النموذج الأولي لتطبيق مشاركة الصور والفيديو والتي تختفي بعد نشرها.

عمل ميرفي لمدة 18 ساعة في وضع النموذج الأولي لبرنامج «سناب شات»، وكان وقتها يعمل في شركة «أبل». ولا يزال ميرفي رئيس التكنولوجيا في شركة «سناب»، كما يكتب جميع برمجيات التطبيق. ويتملك ميرفي ثروة بقيمة 3 مليارات دولار.

بول آلين:

أصبح بيل جيتس وبول آلين صديقين في المدرسة الثانوية وأسسا شركة «مايكروسوفت» في عام 1975. توصل آلين في البداية إلى اسم Micro-Soft وفقاً لمقابلة أجرتها معه مجلة «فورتشن» في عام 1995، ومن ثم أبرما الصفقة التي استقطبت شركة «آي بي إم» الأمر الذي دفع «مايكروسوف» إلى الأمام. غادر آلين شركة «مايكروسوفت» في عام 1982، عندما شخص بمرض هودجكين، وهو نوع من السرطان الذي يصيب الجهاز المناعي. توفي آلين في ال 15 من أكتوبر من عام 2018 عن عمر ناهز 65 عاماً. كان آلين متبرعاً سخياً، إذ تبرع للجمعيات الخيرية بقيمة ملياري دولار خلال حياته.