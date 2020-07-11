شكرا لقرائتكم خبر عن تفاقم حالات الإصابة بـ «كورونا» يعمّق خسائر النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط أمس الجمعة، لتواصل خسائر كبيرة تكبدتها في الجلسة السابقة، وتتجه صوب تراجع أسبوعي بفعل مخاوف من أن تجدد إجراءات العزل العام عقب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى ما قد يؤثر سلباً في طلب الوقود.

وهبط خام برنت 73 سنتاً أو ما يوازي 1.7% إلى 41.62 دولار للبرميل بعد أن نزل ما يزيد على 2% الخميس، وتراجع الخام الأمريكي 83 سنتاً أو ما يوازي 2.1% إلى 38.79 دولار للبرميل بعد أن تراجع 3% في الجلسة السابقة.

ويبدو برنت متجهاً صوب انخفاض أسبوعي بنحو 3% والخام الأمريكي صوب التراجع بنحو 4.5%. والتعاملات هادئة مع عطلة في سنغافورة بسبب الانتخابات.

وبينما يتوقع العديد من المحللين انتعاش الاقتصادات والطلب على الوقود من الجائحة، فإن الارتفاع اليومي القياسي لإصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، يثير مخاوف بشأن وتيرة التعافي.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا «ربما نحتاج إلى برهان على أن الولايات المتحدة سيطرت على كوفيد-19... لإطلاق ارتفاع مستدام بخلاف النطاقات الأوسع نطاقاً الحالية».

وجرى الإعلان عما يزيد على 60 ألفاً و500 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة الخميس، ما مثل رقماً قياسياً جديداً، فيما طُلب من الأمريكيين اتخاذ احتياطات جديدة. والعدد أيضاً هو الأكبر يومياً لأي دولة منذ ظهور الفيروس في الصين في أواخر العام الماضي.

وارتفعت مخزونات النفط الأمريكية بنحو ستة ملايين برميل الأسبوع الماضي بعد أن توقع محللون انخفاضها بنحو نصف ذلك الرقم.

ومن جهتها، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعها للطلب على النفط لعام 2020 أمس الجمعة لكنها حذرت من أن انتشار كوفيد-19 يشكل خطراً على التوقعات.

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وزادت الوكالة التي مقرها باريس توقعها إلى 92.1 مليون برميل يومياً، بارتفاع 400 ألف برميل يومياً عن توقعها الشهر الماضي، مشيرة إلى انخفاض يقل عن المتوقع في الربع الثاني.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري «بينما أحرزت سوق النفط تقدما بلا شك... فإن كبر، وفي بعض الدول، تسارع عدد حالات كوفيد-19 تذكير يثير القلق بأن الجائحة ليست تحت السيطرة وأن المخاطر لتوقعاتنا للسوق بالتأكيد» تميل إلى الجانب النزولي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن تخفيف إجراءات العزل العام في العديد من الدول أسفر عن تعاف قوي في مشتقات الوقود في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران وأيضاً يوليو/ تموز على الأرجح.

لكن الوكالة قالت إن نشاط تكرير النفط في 2020 يتجه للانخفاض بأكثر مما توقعته الشهر الماضي وللنمو بقدر أقل في 2021.

وسيكون الطلب على النفط في 2021 أقل على الأرجح بمقدار 2.6 مليون برميل يومياً عن مستويات 2019، فيما سيمثل الكيروسين ووقود الطائرات، بسبب انخفاض السفر جواً، ثلاثة أرباع التراجع.

وقالت وكالة الطاقة «بالنسبة لشركات التكرير، فإن أي استفادة من تحسن الطلب من المرجح أن تبدد أثرها توقعات بشح أكبر في أسواق اللقيم مستقبلاً. هوامش التكرير أيضاً ستواجه تحديات بفعل فائض لمخزونات المنتجات الرئيسية بسبب الضعف الشديد الذي اعترى الربع الثاني من 2020».

وعلى جانب الإمدادات، قالت وكالة الطاقة الدولية إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، سجلوا معدل امتثال بنسبة 108% باتفاقهم لكبح الإنتاج.

وأثرت التخفيضات المدفوعة بالسوق في منتجين آخرين، على الأخص الولايات المتحدة، رغم أن من المتوقع أن تتعافى الإمدادات الأمريكية بوتيرة بطيئة في النصف الثاني من 2020 بينما قد يضيف رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات الخام الليبي كمية إضافية قدرها 900 ألف برميل يومياً إلى الأسواق العالمية بحلول نهاية العام. (وكالات)