«إنفينيتي» تقدم حزم تقسيط بفائدة صفرية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



مع عودة مهرجان مفاجآت صيف دبي، الذي يمثل حدث التسوق الأبرز، الذي ينتظره الكثيرون في الإمارة خلال الصيف، وانطلاق نسخته الثالثة والعشرين، خلال الفترة من 9 يوليو 2020 إلى 29 أغسطس 2020، تعلن «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة «إنفينيتي» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن عرضها الحصري 0% فائدة على مدى 5 سنوات، عبر المجموعة الكاملة من سيارات «إنفينيتي»، فضلاً عن خطط الدفع الشهرية الجذابة للغاية، لضمان المزيد من التوفير، وعدم التأثير على الترتيبات المالية للمشترين.