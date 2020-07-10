شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع وتحقق مكاسب أسبوعية بنحو 4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليسجل المعدن مكاسب أسبوعية جاذبا المزيد من المشترين.



وتلقى المعدن وغيره من المعادن النفيسة دعما هذا الأسبوع من تصاعد أزمة فيروس "كورونا" وارتفاع عدد الإصابات والوفيات على مستوى العالم.

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وأكدت منظمة الصحة العالمية على أن الفيروس لم يبلغ ذروته ولم تتم السيطرة عليه بعد كما أشارت إلى أنه يتفشى سريعا مما يجعل من غير المحتمل السيطرة عليه وحذرت من التواجد في الأماكن المغلقة والمزدحمة.



وفي سياق آخر، مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.9 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.5% وأغلق المعدن عند 19.53 دولار للأوقية، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 19.195 دولار وأقل سعر عند 18.81 دولار.