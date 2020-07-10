الكهرباء ترد على خصم رصيد العدادات مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر

كتب: ضياء السقا

نفت وزارة الكهرباء، خصم الرصيد المتبقي بالعدادات مسبوقة الدفع للكهرباء مع نهاية كل شهر.

وأوضحت الكهرباء فى بيان، أن طريقة الحساب في العداد مسبوق الدفع تتم وفق سعر شريحة الاستهلاك، ولا علاقة لها بتوقيت الشحن، حيث يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقي بالكارت حتى نفاده، مُشيرةً إلى أنه لا يتم خصم أية مبالغ من العداد نهاية الشهر بخلاف المبالغ المستحقة على الاستهلاك.

وبدأت وزارة الكهرباء، في تلقي طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب عداد الكهرباء الكودي، حتى 15 أغسطس المقبل، من خلال المنصة الالكترونية لخدمات الكهرباء.

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وقالت الوزارة في بيان، إنه يمكن للمواطن الراغب في تقديم طلب تركيب عداد الكهرباء الكودى الدخول على موقع الوزارة و الضغط على الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، ثم يقوم بتسجيل بياناته و تقديم الطلب وإرسال صورة البطاقة الشخصية وبيانات إيصال الممارسة.

وأضاف البيان أنه سيتم إرسال رقم لكل طلب ليتمكن المواطن من متابعة طلبه و سيتم توصيل الخدمة لمقدم الطلب خلال أيام من تقديم الطلب.

كانت الوزارة، قد أعلنت أنه سيتم البدء في تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع اليوم الأربعاء، وذلك بالنسبة لأصحاب نظام الممارسة فقط.