الاقتصاد

انكماش أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة على خلاف التوقعات فى يونيو

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين لشهر حزيران/يونيو منكمشا بمقدار0.6% شهريا ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.4%، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.4 %.

 

كما صدر مؤشر أسعار المنتجين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر منكمشا بمقدار 0.3% ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.1%، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت انكماش بمقدار 0.1% ،هذا البيان سلبي للاقتصاد الأكبر فى العالم.

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