جوجل يستعد بمهاجمة مقاومته التاريخية – تحليل – 10-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جوجل (GOOG) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.00% بما يعادل 14.99 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 1,510.99 دولار، ليستعد بذلك بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري والتاريخي 1,531.29، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن وسط ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وأساسي وهو اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المحوري 1,531.29، ليمهد لنفسه الطريق بعدها لتحقيق المزيد من الارتفاعات.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد.
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