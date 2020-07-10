إنتل يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 10-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إنتل (INTC) في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.32% بما يعادل -0.19 نقطة ليستقر على سعر 58.42 دولار، كما يعاني السهم أيضاً من توارد الإِشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 58.91، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 55.97.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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