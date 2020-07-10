تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 10-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية هادئة الآن في إشارة لاستنئاف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، حيث يحصل على حافز إيجابي من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 0.7064 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 0.6870.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6890 والمقاومة 0.7000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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