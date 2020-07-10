الاقتصاد

اليورو مقابل الين يتكبد العديد من الخسائر- تحليل - 10-7-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر الزوج بتداولات يوم أمس لسلبية مؤشر ستوكاستيك المتمركز حاليا ضمن مستوى تشبع البيع لنلاحظ تسلله دون دعم القناة الفرعية الصاعدة والمتمثل بمستوى 121.20 وتكبده للعديد من الخسائر بوصوله نحو 120.28.

 

التذبذب السلبي المتكرر دون الدعم المكسور والذي يشكل حاليا المقاومة الرئيسي أمام التذبذب السلبي يدعونا لترجيح المزيد من الهبوط ليستهدف بذلك مستوى 119.95 وصولا لمستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 119.42.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.00  و 119.42

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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