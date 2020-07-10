شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يقدم إغلاق ايجابي– تحليل -10-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر النحاس إغلاق إيجابي فوق مستوى 2.8050 ليؤكد بذلك انتقاله للمسار الصاعد الجديد ليدعونا ذلك لانتظار تسجيله لأهداف إيجابية جديدة بانجذابه نحو 2.9000 و 2.9840 على التوالي. كذلك استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء يدعم الترجيح الصاعد بتقديمه للعزم الإيجابي وليمنح السعر فرصة لاستئناف الهجوم الصاعد خلال الفترة الحالية. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7840 و 2.9000 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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