الدولار مقابل الفرنك يحقق بعض المكاسب – تحليل - 10-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بإيجابية يوم أمس ليختبر مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، ويلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذه المقاومة ليضيف مزيد من القوة إليها، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك تشبع واضح في الشراء الآن.
من هنا، فإن هذه العوامل تشجعنا على ترجيح ارتداد هابط لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي تبدأ أهدافه عند 0.9351 وتمتد إلى 0.9275، بينما سيبقى الانخفاض المقترح قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 0.9456 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9350 والمقاومة 0.9480
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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