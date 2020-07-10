شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط يتجاوز التوقعات لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من تقديرات المحللين، مع إعادة فتح الاقتصاد تدريجياً.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، أمس الخميس، أن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة تراجع إلى 1.314 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 4 يوليو/ تموز الجاري، بهبوط 99 ألف طلب مقارنة بالأسبوع السابق له بعد تعديل البيانات بالخفض.
وكانت التوقعات تشير إلى أن عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة ستتراجع إلى 1.357 مليون طلب خلال نفس الأسبوع.
وأما بالنسبة للمتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال ال4 أسابيع الماضية، فقد تراجع إلى 1.437 مليون طلب، وهو أقل بمقدار 63 ألف طلب عن الشهر السابق له.
وبالنسبة لطلبات إعانة البطالة المستمرة، فقد تراجعت بشكل حاد بمقدار 698 ألف طلب لتسجل 18.06 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 27 يونيو/ حزيران الماضي.
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