الاقتصاد

الاتحاد للطيران تبرم شراكة مع ترافل فيوجن حول قدرات التوزيع الجديدة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

وقعت الاتحاد للطيران، شراكة مع ترافل فيوجن في إطار سعيها لمواصلة تطوير استراتيجيتها الخاصة بقدرات التوزيع الجديدة والتي بدأتها في وقت مبكر من العام الجاري.
يتيح المشروع لوكلاء السفر وعملاء الاتحاد من الشركات، إمكانية الوصول لمحتوى الاتحاد وتعزيز قدرات توزيع مبيعات التذاكر والخدمات المساندة. وستستفيد ترافل فيوجن من اعتماد قدرات التوزيع الجديدة الذي حصلت عليه الاتحاد للطيران من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) لتوفير كافة معلومات الحجز المتوافرة مثل تفاصيل درجة السفر، أحكام أجور السفر، الوزن المسموح به للأمتعة، بالإضافة إلى إمكانية حجز الرحلات.
وقال ديتر ويسترمان، نائب الرئيس لشؤون إدارة العائدات في الاتحاد للطيران: إن اعتماد قدرات التوزيع الجديدة محطة هامة ونوعية، ومن شأن الشراكة مع ترافل فيوجن أن تتيح لنا توسعة نطاق التواصل مع تقنيات شركات السفر من الجيل الجديد، فضلاً عن تعزيز الروابط مع وكلاء السفر والعملاء من الشركات. علمًا بأن الربط عبر ترافل فيوجن سيحمل فوائد كبيرة لتجارة السفر ويقلل من التكاليف التي يتطلبها بناء نظام تقنية معلومات مستقل.
وقال موشي رافيه، الرئيس التنفيذي لشركة ترافل فيوجن: منذ نشأة البرنامج تصدرت ترافل فيوجن الساحة على صعيد قدرات التوزيع الجديدة، ويسرّنا التعاون مع الاتحاد للطيران وتوفير خبراتنا وإمكانياتنا للمجموعة في ما يخص استراتيجية التوزيع الخاصة بها.

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