شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ستاربكس" ينخفض مع فرض الشركة إجراءات أكثر صرامة على عملائها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، قررت "ستاربكس" فرض إجراءات أكثر صرامة على عملائها في البلاد.



وذكرت الشركة الأمريكي للمقاهي أنها ستفرض على عملائها ارتداء كمامات على وجوههم بداية من منتصف الشهر الجاري خشية إصابتهم بالفيروس التاجي.



وهناك قلق متزايد في الولايات المتحدة بأن السلطات الصحية ربما تلجأ لفرض قيود الإغلاق مجددا على المواطنين وإغلاق الشركات والعزل العام في ظل الزيادة القياسية في عدد الإصابات.

Advertisements



وحذر المستشار الصحي للبيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" من أنه ربما تلجأ واشنطن لإعادة قيود الإغلاق والعزل للسيطرة على كورونا.



وليست "ستاربكس" وحدها التي ستتخذ هذه الخطوة، فقد سبقتها شركات أخرى في السوق الأمريكي مثل متاجر التجزئة "كوستكو" والتي فرضت على عملائها ارتداء كمامات الوجه.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "ستاربكس" بنسبة 0.8% وأغلق جلسة الخميس عند 73.5 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 74.22 دولار في حين سجل أقل سعر عند 71.93 دولار.