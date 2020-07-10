شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على ارتفاع قبيل التقرير الأسبوعي لوزارة الزراعة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الخميس رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وقبيل صدور التقرير الأسبوعي من الزراعة الأمريكية.



وتعرضت عقود الذرة لعمليات تغطية بيعية قبيل إعلان وزارة الزراعة الأمريكية يوم الجمعة عن تقريرها الأسبوعي بحول توقعاتها بشأن موسم الحصاد وجودة المحاصيل.



وفي سياق متصل، كشف مسؤولون بوكالة الأرصاد الجوية عن أنهم يتوقعون طقسا حارا وجافا في أجزاء ومناطق بالغرب والوسط في الولايات المتحدة الأمر الذي يؤثر سلبيا على وفرة المحاصيل.

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كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد أعلنت تصدير نحو 599 ألف طن من الذرة في الأسبوع الماضي المنتهي في الثاني من يوليو/تموز الجاري.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.8 نقطة وأقل مستوى عند 96.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذرة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.9% إلى 3.48 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 3.55 دولار وأقل سعر عند 3.45 دولار.