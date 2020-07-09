شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتمسك بالتداول أعلى حاجز 1,800$ قرب أعلى مستوى فى 9 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتحافظ على مكاسبها لليوم السادس على التوالي ، لتتمسك بالتداول أعلى الحاجز النفسي فوق 1,800$ للأونصة ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى تسع سنوات المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بدعم طلب قوي على المعدن كملاذ آمن.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,815.89$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,808.48$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,805.78$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.8% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2011 عند 1,818.14$ للأونصة ، مع استمرار تسارع الطلب الاستثماري على المعدن الثمين.

تأتي تلك المكاسب القوية فى أسعار المعدن الثمين ، بفضل تركيز المستثمرين على شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل المخاطر المرتفعة المحيطة بالأسواق العالمية.

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تتمثل تلك المخاطر حاليا ، فى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لمستويات قياسية فى الولايات المتحدة ، الأمر الذي من المتوقع أن يؤخر تعافي أكبر اقتصاد فى العالم من الأضرار الناجمة عن تلك الجائحة الفيروسية ، بالإضافة إلى التوقعات القاتمة لمعظم الاقتصادات الكبرى خاصة اقتصاد منطقة اليورو.

عدل الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال 2020 إلى انكماش بمعدل 8.3% من انكماش بواقع 7.5% توقعات حزيران/يونيو الماضي ،مع انتعاش الاقتصاد فى 2021 بمعدل 5.8% من نمو بمعدل 6.0% متوسط التقديرات السابقة.

وأعرب عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي عن قلقهم من تصاعد عدوي فيروس كورونا فى البلاد ، الأمر الذي يهدد بخفض إنفاق المستهلكين وتفاقم تدهور سوق العمل ،وهو ما سوف يجبر المركزي الأمريكي إلى تقديم المزيد من الدعم التحفيزي.

وفى المملكة المتحدة البريطانية ،أعلن وزير الخزانة ريشي سوناك" يوم الأربعاء عن خطة لإنعاش الاقتصاد البريطاني بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني بما يعادل حوالي 38 مليار دولار أمريكي لتجنب حدوث أزمة بطالة عنيفة فى البلاد ضمن الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 3.21 طن متري، فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,202.57 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.