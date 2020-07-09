شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها في تسعة أعوام وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 11 من حزيران/يونيو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعاد عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال القلق من تزايد أعداد المصابين بالفيروس التاجي وبالأخص في قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.

في تمام الساعة 04:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.14% لتتداول عند 1,821.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,818.80$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,820.60$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.21% إلى 96.25 مقارنة بالافتتاحية عند 96.45.

هذا وقد تابعنا عن كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 2.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.4% في أيار/مايو الماضي، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية فقد أظهرت تقلص الانكماش إلى 3.0% مقابل 3.7%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 3.2%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الرابع من تموز/يوليو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 52 ألف طلب إلى 1,375 ألف طلب مقابل 1,427 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 27 من حزيران/يونيو انخفاضاً بواقع 340 ألف طلب إلى 18,950 ألف طلب مقابل 19,290 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على تراجع 1.2% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة لشهر أيار/مايو ومقابل ارتفاع 0.3% في نيسان/أبريل الماضي، وفي ظلال تقييم الأسواق لتزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في أمريكا، ما دفع العديد من الولايات لإعادة قيود الإغلاق، بينما أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو بالأمس على عدم اللجوء إلى غلق الاقتصاد مرة أخرى.

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ويذكر أن المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أكد الثلاثاء الماضي على أن وتيرة تفشي فيروس كورونا تتسارع خلال الآونة الأخيرة، موضحاً أننا لم نصل لذروة تفشي الفيروس التاجي بعد، مضيفاً أنه لا ينبغي أن يكون الأمر "مفاجأة" إذا ما بدأت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي في الارتفاع مرة أخرى مع تسارع حالات الإصابات بكورونا خلال حزيران/يونيو، بينما انخفض عدد القتلى.

كما أفاد المدير التنفيذي أدهانوم آنذاك بأنه سيسافر للصين بحلول نهاية الأسبوع لإعداد دراسة حول كورونا مع تحذيره من وجود فارق بين الحالات المصابة المتزايدة والوفيات، وأن الأمر يستغرق أسابيع بعد الإصابة بالفيروس ليصل المرض لحالة خطيرة وربما يتوفى المريض بسبب الفيروس، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 11.67 مليون ولقي 539,906 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ونود الإشارة، إلى أنه وسط تزايد الإعداد المصابة بكورونا في قارة أمريكا الجنوبية، إعلان الرئيس البرازيلي خافيير بولسونارو الثلاثاء عن إصابة بفيروس كورونا عقب ظهور الأعراض عليه مؤخراُ، وفي أمريكا الشمالية وبالأخص في الولايات المتحدة التي أعلنت إدارتها الثلاثاء عن انسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية، أكد المستشار الصحي للبيت الأبيض أنطوني فاوتشي أيضا الثلاثاء على أن أزمة كورونا لا تزال خطيرة وأنها لم تصل لذروتها بعد.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا كشف مجلس الذهب العالمي مؤخراً عن تقريره الدوري النصف سنوي والذي أفاد بأن الصناديق المتداولة للذهب سجلت خلال حزيران/يونيو سابع زيادة شهرية من التدفقات النقدية على التوالي، لتضيف 104 طن مكعب من الذهب أو ما يعادل 5.6$ مليار أو 2.7% من الأصول المدارة وأن صافي التدفقات العالمية خلال النصف الأول من عام 2020 بلغت 39.5$ مليار متفوقة على الزيادة القياسية المسجلة في 2016.

وفي نفس السياق، نوه رئيس مجلس الذهب العالمي جوان كارلوس أرتيجاس لكون "الصناديق الاستثمارية للذهب اخترقت مستويات قياسية عدة هذا العالم، مع سعى المستثمرين للملاذ الآمن من الهبوط الاقتصادي الذي خلقة فيروس كورونا" مضيفاً "لوضع التدفقات الحالية في سياقها خلال النصف الأول من 2020، فقد تجاوزت التدفقات لصناديق الذهب بقوة مشتريات المصارف المركزية من الذهب خلال 2018/2019".