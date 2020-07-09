شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات التضخم للصين عن حزيران/يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني بيانات التضخم لشهر حزيران/يونيو مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 2.5% مقابل 2.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيا/مايو الماضي، وتعد القراءة الحالية بذلك متوافقة مع التوقعات التي أشارت إلى نفس النسبة، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية فقد أظهرت تقلص الانكماش إلى 3.0% مقابل 3.7% في أيا/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 3.2%.

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