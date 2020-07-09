شكرا لقرائتكم خبر عن سنرجي (SENERGY) يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأعلى ليغلق عند مستوى 18٫50 فلس، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 19 فلس، والذي يعد الحد العلوي للاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير، بينما الحد السفلي 16 فلس، وسوف يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 18 بينما مستوى المقاومة هو 19.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد