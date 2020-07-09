شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 3٫722 ريال، بالتزامن مع تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، كما نلاحظ اغلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 3٫62 ريال كمستوى أول ثم 3٫50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫85 ريال٫

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.68 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.75 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط