شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق قرب أعلى مستوى في نحو 9 سنوات لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية الأمر الذي دفع المعدن النفيس لتحقيق أعلى مستوى في نحو تسع سنوات لليوم الثاني على التوالي.



وارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" على مستوى العالم إلى أكثر من 11 مليون حالة في حين توفي ما يقرب من 545 ألف شخص.

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ويطالب البعض في الولايات المتحدة بإعادة قيود الإغلاق بسبب انتشار الفيروس التاجي وارتفاع وتيرة الإصابات بشكل كبير.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 96.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.05 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسط/آب بنسبة 0.6% إلى 1820.6 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ الرابع عشر من سبتمبر/أيلول عام 2011، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1829.8 دولار وأقل سعر عند 1803.8 دولار.