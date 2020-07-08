شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعض الميل الهابط ليقترب من اختبار أرضية الدعم التي شكّلها فوق مستوى 1.2515، ويحصل السعر على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، بانتظار الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، متأثراً بنموذج الرأس والكتفين المقلوب، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.2777.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.2515 والثبات دونه سيضغط على السعر للانخفاض من جديد والتوجه نحو مناطق 1.2304 على المدى القريب.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2480 والمقاومة 1.2660
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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