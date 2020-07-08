الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق بعض المكاسب – تحليل - 08-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية يوم أمس ليختبر المقاومة المحورية 1.3612 ويستقر عندها الآن، بالتزامن مع دخول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، مع الإشارة إلى أن المستوى المذكور يلتقي الآن مع مقاومة القناة الرئيسية الهابطة التي تظهر بالصورة، مما يضيف مزيد من القوة إلى هذه المناطق.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 1.3500 ثم 1.3362 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.3612 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3500 والمقاومة 1.3650
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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