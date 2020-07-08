شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلية يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الاهلية (8140) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك وسط تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.80% بما يعادل 0.35 نقطة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ويصاحبه في هذا الارتفاع زيادة كبيرة في أحجام التداول.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 10.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 11.73.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.00 مستوى المقاومة 10.50.