شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث أنهى تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 580 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollnger Bands” وهو ما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 550 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 620 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 576.7 بينما مستوى المقاومة هو 585.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط