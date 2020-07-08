شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع السيبراني في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تواجه المؤسسات حول العالم بما في ذلك في دولة الإمارات، تهديدات سيبرانية سريعة التطور. وبينما يركز المخربون على شبكاتنا وبنيتنا التحتية مرة واحدة، فإنهم يستهدفون الأفراد أكثر بكثير. في هذا الصدد، أبلغ أكثر من 80% من المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن هجوم إلكتروني واحد على الأقل عام 2019، بينما أبلغ أكثر من النصف عن حوادث متعددة.

وتصدرت سرقة البيانات والتصيّد الاحتيالي قائمة هجمات انتحال الهوية الشخصية للعلامة التجارية M.O، ومن خلال استخدامهم الروابط الخبيثة أو اختراق الحساب أو الهندسة الاجتماعية، تُحول الجهات الفاعلة في مجال التهديدات انتباههم، بالنسبة للعديد من المنظمات؛ خط الدفاع الأخير. وهنا تجب الإشارة إلى أن الأفراد غالباً غير مستعدين للتعامل مع هذه التهديدات والتصدي لها.

وعلى الرغم من تزايد وتيرة الهجمات وزيادة الوعي على مستوى مجالس الإدارة حول التهديدات الشائعة، فإنه لا تزال العديد من المؤسسات تخفق في تنفيذ استراتيجيات الدفاع السيبراني الفعالة. وغالباً ما تكون البرامج التدريبية غير ملائمة، ولا ترتقي بوعي المستخدم النهائي إلى مستوى يسمح له بالتصدي لتلك الهجمات. وهنا يتطلب الموقف نهجاً جديداً يجعل الأفراد في قلب الدفاع السيبراني، والتأكد من أن الموظفين ليسوا قادرين فقط على اكتشاف الهجمات وردعها، ولكنهم يدركون تماماً دورهم في الحفاظ على أمان مؤسساتهم.

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إن الهجمات السيبرانية المرتكزة على الأفراد، تتطلب من الأفراد أن يكونوا مدربين على الدفاع السيبراني من أجل ردع الهجمات.

وليس كافياً أن تعرف أن المخربين يستخدمون ـ بشكل متزايد ـ بيانات الاعتماد المخترقة للوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني والمعلومات الحساسة وأنظمة الشركة، وأن بيانات الاعتماد هذه، غالباً ما يتم تصيّدها عبر البريد الإلكتروني، ولكن يجب أن نفهم لماذا نرى نجاح العديد من الهجمات السيبرانية في تحقيق أهدافها؟.

ومن يمتلك الإجابة عن هذا السؤال هم الأفراد بدءاً من C-suite إلى المستخدم النهائي.

إن واحداً من أصل كل أربعة أفراد يقوم بفتح رسائل البريد الإلكتروني التصيّدية يسبب مصدر قلق كبير لكل من الرؤساء التنفيذين ومسؤولي الأمن الإلكتروني وأمن المعلومات. وإن 10% يضغطون على الروابط الخبيثة الموجودة، ما يتسبب في إثارة القلق.

وتنبع هذه الفجوة التي يعانيها الموظفون في العديد من الدفاعات السيبرانية، من نقص الوعي والتعليم، وهذا لا تزال العديد من المؤسسات تفشل في معالجته.

* المدير الإقليمي لدى «بروف بوينت»