شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض المالية تتوقع أرباح 26 شركة سعودية بالربع الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الرياض المالية، توقعاتها لأرباح 26 شركة مدرجة بالربع الثاني 2020، حيث توقعت تراجع إجمالي أرباح تلك الشركات إلى 12.8 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، مقابل 16.45 مليار ريال (4.38 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام 2019، وبتراجع نسبته 22.2%.

وقالت شركة الأبحاث، في تقرير لها اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه، أنه من المتوقع أن تحقق الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أرباح بلغت 431 مليون ريال بالربع الثاني 2020 مقابل 2.11 مليار ريال خلال الربع الثاني 2019 بنسبة تراجع 79.6%.

وتوقعت شركة الرياض المالية أن تتراجع أرباح مصرف الراجحي إلى 2 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة تراجع 20.3% مقارنة بأرباح الربع الثاني من العام السابق، التي بلغت 2.58 مليار ريال.

كما توقعت أن ترتفع أرباح البنك الأهلي التجاري إلى 2.22 مليار ريال بالربع الثاني 2020 مقابل 2.7 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع نسبته 18%.

وتوقعت شركة الأبحاث أن تتراجع أرباح شركة الاتصالات السعودية إلى 2.74 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال وبنسبة تراجع 5.6%.

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