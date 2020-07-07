لوفتهانزا تشطب وظائف في الإدارة والمستويات القيادية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - لوفتهانزا

تعتزم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، المتضررة بقوة من جائحة كورونا، شطب وظائف في قطاع الإدارة والمناصب القيادية.

وأعلنت أكبر شركة طيران ألمانية اليوم الثلاثاء اعتزامها شطب 1000 وظيفة في الإدارة في شركة لوفتهانزا المساهمة.

وأوضحت لوفتهانزا أن المنتظر تخفيض عدد وظائف القوى القيادية في الشركة بنسبة 20%، حيث تعتزم تقليص حجم مجالس الإدارة والقيادة التنفيذية للشركات المملوكة لها بعد أن قلصت حجم مجلس إدارة الشركة المساهمة.

كانت الشركة اتخذت خطوة أولى بتخفيض عدد أعضاء مجالس إدارات لوفتهانزا كارجو للشحن، وشركة إل إس جي جروب للتموين، وشركة لوفتهانزا افييشن ترينينج للتدريب، بمقدار عضو واحد في كل مجلس.

وأوضحت لوفتهانزا أن تمويل المجموعة تم تأمينه مبدئيا بعد موافقة مساهمي لوفتهانزا على حزمة الإنقاذ الحكومي ووعود حكومتي النمسا وسويسرا بتقديم دعم " لكن السداد الكامل للقروض والودائع الحكومية بما في ذلك فوائدها، سيمثل عبئا إضافيا على الشركة في السنوات المقبلة الأمر الذي جعل التخفيض المستدام للتكاليف أمرا لا مفر منه لهذا السبب".

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كانت لوفتهانزا أعلنت أن لديها حسابيا 22 ألف وظيفة زائدة عن الحاجة، وتسعى الشركة إلى الاستمرار في تجنب شطب الوظائف لظروف تتعلق بالتشغيل.

وتتفاوض لوفتهانزا في الوقت الراهن مع نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات ونقابة الطيارين كوكبيت على مساهمات العاملين في إجراءات التقشف للتغلب على الركود الذي سببته الجائحة.

وكانت نقابة أوفو للمضيفين الجويين قد توصلت إلى اتفاق مع الشركة.