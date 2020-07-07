شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الخبير ريت تُقر زيادة قيمة أصول الصندوق بقيمة 723 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لمالكي وحدات صندوق الخبير ريت، المنعقدة مساء يوم الأحد الماضي، الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة 722.802 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن زيادة الأصول سيتم من خلال طرح وحدات إضافية والحصول على تمويل إضافي متوافق مع الضوابط الشرعية.

هذا ويستهدف الاستحواذ على أصول عقارية إضافية وسداد المصاريف والتكاليف ذات العلاقة بنسبة 96.04%.

وبحسب البيان، وافقت الجمعية على الشروط والأحكام المعدلة للصندوق والتي تم تحديثها بشكل أساسي لتعكس زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بنسبة 95.87%.